Cronología de la detención de Francisco Kaminski: Animador acusa actuar irregular

Kaminski fue detenido en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, aunque él aseguro que solo es testigo tras comprar un auto en una automotora investigada.

Durante la madrugada de este martes, la Policía de Investigaciones realizó un amplio operativo llamado “Rey David” en tres regiones del país, en el cual se allanaron 26 domicilios en la región Metropolitana, incluyendo el departamento del animador Francisco Kaminski, ubicado en la comuna de Las Condes.

El procedimiento donde fue detenido Kaminski, se dio en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, aunque él aseguro que solo es testigo tras comprar un auto en una automotora investigada.





Cronología de la detención de Francisco Kaminski