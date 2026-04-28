Cronología de la detención de Francisco Kaminski: Animador acusa actuar irregular
Kaminski fue detenido en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, aunque él aseguro que solo es testigo tras comprar un auto en una automotora investigada.
Durante la madrugada de este martes, la Policía de Investigaciones realizó un amplio operativo llamado “Rey David” en tres regiones del país, en el cual se allanaron 26 domicilios en la región Metropolitana, incluyendo el departamento del animador Francisco Kaminski, ubicado en la comuna de Las Condes.
El procedimiento donde fue detenido Kaminski, se dio en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, aunque él aseguro que solo es testigo tras comprar un auto en una automotora investigada.
Cronología de la detención de Francisco Kaminski
- PDI realizó allanamientos en tres regiones del país (Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins) en el marco de la operación “Rey David”.
- En la RM las policías ingresaron a 26 domicilios, uno de ellos fue el de Francisco Kaminski, ubicado en la comuna de Las Condes.
- El animador de TV se encontraba junto a su pareja y terminó detenido cerca de las 05:30 AM.
- Kaminski fue arrestado por infracción a la Ley 20.000, luego de que en su vivienda personal de la PDI encontrara sustancias ilícitas (marihuana).
- Tras eso fue llevado a un cuartel de la PDI, donde estuvo un par de horas.
- A las 08:49, el animador fue dejado en libertad.
- Kaminski descartó que haya estado detenido como sujeto de interés.
- También agregó que es testigo por comprar un auto en la automotora que se está investigando y su detención se debió a que le encontraron gramos de marihuana.
- A las 09:30 Kaminski habló con la prensa en la entrada de su edificio, donde afirmó que no le tomaron declaraciones y se llevaron su teléfono celular, el cual debe pedir en Fiscalía.
- Por último, señaló que hablará con un abogado para ver posibles acciones por el actuar de la PDI y su detención.