Francisco Kaminski confirmó haber tenido una conexión laboral con el “Rey David”: “Le mandé a hartos influyentes más, amigos”

El denominado “Rey David” habría sido auspiciador en uno de los programas que Kaminski animó; sin embargo, hizo hincapié en que solo fue una relación laboral, dado que la automotora era conocida.

Francisco Kaminski entregó nuevos detalles respecto del allanamiento de su departamento en Las Condes, donde fue señalado como sujeto de interés en la “Operación Rey David”.

Este despliegue policial tiene como objetivo investigar lavado de activos para ejercer narcotráfico a través de empresas, entre ellas, una automotora ubicada en la comuna de Puente Alto.





¿Qué relación tiene Francisco Kaminski con el “Rey David”?

En ese contexto, el 13 de noviembre de 2023, el animador compró un vehículo marca Audi y además tuvo nexos profesionales con el denominado “Rey David“.

Esto, dado que, en aquella época, el dueño de la automotora habría llegado hasta el canal donde Kaminski trabajaba e hizo de auspiciador.

“Era auspiciador un tiempo, sí, y conozco a las personas que trabajan ahí”, detalló Kaminski en Contigo en la Mañana.

En esa misma línea, fue tajante y señaló: “No tengo nada que ver con los lavados de activos, o no lavados de activos de una persona por haber sido un cliente”.

El animador reveló que habría conocido al “Rey David” a través de un amigo en común: “Me lo presentó y después él llegó al canal a auspiciar un programa que hacíamos de noche y le mandé a hartos influyentes más, amigos: ‘Oye, anda a comprarle a él’. Es una automotora, para mí, conocida”.

Kaminski negó haber recibido comisiones por recomendar amigos y catalogó el procedimiento de la PDI como “irregular”.

“No me han tomado una declaración, no estoy en calidad de imputado (…) es totalmente irregular”, detalló.

Por otro lado, comentó que se llevaron su teléfono y que dentro del departamento se encontró “un clotiazepan y por 3.5 gramos de marihuana que me regaló un amigo cuando no podía dormir”.

Revive el momento: