Overoles blancos lanzan bombas molotov afuera del Instituto Nacional: Hay desvíos en la Alameda

Un grupo de estudiantes protagonizó nuevos incidentes en el frontis del establecimiento, lo que generó complicaciones en el tránsito de vehículos.

En el frontis del Instituto Nacional, un grupo de estudiantes encapuchados con overoles blancos protagonizó nuevos incidentes la mañana de este martes.

Los reportes indican que las personas involucradas salieron del establecimiento educacional a lanzar bombas molotov en contra de personal de Carabineros que se encontraba en el lugar.





El Ministerio de Transportes informó que los estudiantes bloquearon la vía en la Alameda en dirección al oriente a la altura de Arturo Prat, lo que ha generado complicaciones en el desplazamiento.

Por esta razón, se informaron desvíos en Av. Manuel Rodríguez hacia el norte, por la contención del tránsito a la altura de Zenteno.