Operación Rey David: ¿De qué se trata el despliegue de la PDI y por qué se detuvo a Francisco Kaminski?

La PDI investiga una red que realizaría lavado de activos para vender drogas a través de distintas empresas, entre ellas, una automotora.

Durante la madrugada de este martes se llevó a cabo la “Operación Rey David”, encabezada por la Policía de Investigaciones (PDI), la cual terminó con el animador Francisco Kaminski detenido.

El despliegue se realizó en distintas regiones del país, además de Santiago, donde el enfoque estuvo en las comunas de Las Condes, La Reina, La Florida, Lo Prado y Puente Alto.





¿Por qué se detuvo a Francisco Kaminski?

Según detalló Contigo en la Mañana, en total fueron 26 domicilios allanados en el marco de una investigación por presunto lavado de activos; sin embargo, el animador fue detenido por infracción a la Ley 20.000.

Kaminski estaba con su pareja en su departamento cuando la PDI hizo efectiva la orden de registro, momento en que habrían encontrado marihuana a granel, sin especificarse cuántos gramos.

¿De qué se trata la operación Rey David?

La PDI investiga una red de narcotráfico que utilizaría empresas de fachada para poder ejercer el ilícito, como por ejemplo la venta de vehículos.

Se le llama “Operación Rey David” porque el dueño de la empresa de venta de vehículos en la comuna de Puente Alto se llama así.

Finalmente, dicha empresa fue allanada tras la detención del animador.