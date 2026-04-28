Reportan colapso en paraderos de comunas de Valparaíso por paro de micros

Habitantes de la provincia de Marga Marga buscan trasladarse a Valparaíso, Viña del Mar y Concón en medio de la movilización de conductores por alza de los combustibles.

Este martes, se han reportado paraderos repletos de personas esperando el transporte público en distintas comunas de la provincia de Marga Marga, región de Valparaíso.

El colapso se debe al paro de conductores de micros que se anunció este lunes y ya lleva varias horas afectando a los habitantes de dichos sectores que buscan trasladarse a Valparaíso, Viña del Mar y Concón.





Uno de los motivos de la paralización es la existencia de una deuda de más de 10 mil millones en subvenciones que estaría impactando en ellos.

Además, otra razón es el alza en los combustibles que ya ha movilizado a otros transportistas del país, incluso camioneros de la misma región.

Colapso en paraderos de Quilpué este martes tras paro de buses iniciado el lunes en Marga Marga por deudas en subvenciones y alza de combustibles. Usuarios reportan largas esperas y aglomeraciones en la comuna. 🎥©AgenciaUno/Pablo Ovalle pic.twitter.com/kwzI8qYuxI — AgenciaUno (@agenciaunochile) April 28, 2026

Junto al colapso de los paraderos en comunas de la provincia de Marga Marga, el servicio de trenes EFE en Valparaíso también ha presentado aglomeraciones al ser la principal alternativa de traslado de algunos de los afectados.