Operación Rey David: Hija del dueño del terreno donde está la automotora entregó nuevos detalles

“Nosotros no sabíamos”, aseguró Magaly, quien explicó que su padre tiene Alzheimer.

Este martes conversó con Contigo en la Mañana, Magaly, la hija del dueño del terreno donde se ubica la automotora investigada en la “Operación Rey David”.

La Policía de Investigaciones (PDI) investiga lavado de activos a través de empresas, entre ellas esta automotora, donde Francisco Kaminski habría comprado un vehículo en 2023.





¿Qué dijo la hija del dueño del terreno?

Al respecto, en conversación con el matinal de Chilevisión, Magaly señaló: “Este terreno es de mi padre, era de mis abuelos por parte de mi papá y ellos fallecieron y quedaron los hijos”.

Luis, el padre de Magaly, compró las partes de sus hermanos y puso una vulcanización en dicho terreno llamada “Luchito”.

Pero tiempo después, Luis fue diagnosticado con Alzheimer: “Cuando mi papá comenzó a enfermarse, hicieron los trámites para que lo arrendara”.

En ese contexto, el padre de Magaly arrendó el terreno a Cinthya Vásquez, quien sería la pareja del denominado “Rey David“.

Presuntamente, en el lugar también se adulterarían cédulas de identidad, a fin de entregar créditos fraudulentos, lo que se está investigando.

Magaly se mostró preocupada por la situación, dado que ella y su familia no sabían lo que estaba ocurriendo en el lugar.

“Mi papá le hizo un contrato y después, con el tiempo, le volvió a hacer otro contrato y nosotros no supimos hasta que mi papá llegó a la casa con otro contrato diciendo que él no le podía subir el arriendo porque era contrato fijo”, explicó la mujer.

Además, aclaró: “Solamente llegaba hasta ahí, hasta el tiempo en que él estaba, pero jamás él le vendió (el terreno) y lo hizo escondido (el cambio de contrato)”.

Finalmente, Magaly aclaró que en aquel entonces, su padre presentaba síntomas de Alzheimer, pero no había sido diagnosticado. Aun así, “nosotros no sabíamos”, del cambio de contrato.

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