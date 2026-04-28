Ed Sheeran confirma show en estadio de Chile: Revisa fecha, venta de entradas y precios

El británico además aterrizará en nuestro país con un conocido cantante y compositor como invitado especial de su gira Loop Tour.

A casi diez años de su última visita a Chile, Ed Sheeran anunció su regreso al país con su gira Loop Tour. El artista de 35 años ya fijó fecha para un concierto en Santiago.

El show que trae el británico incluirá nuevas canciones de su álbum Play lanzado en septiembre, además de sus hits conocidos alrededor de todo el mundo.

¿Cuándo y dónde se presentará Ed Sheeran en Chile?

El concierto de Ed Sheeran será el sábado 21 de noviembre de 2026 a las 21:00 horas.

El recinto que recibirá al cantante es el Estadio Bicentenario de La Florida.

Además, el show contará con un artista invitado: Finneas, cantautor conocido también por su trabajo en conjunto con su hermana Billie Eilish.





¿Cuándo es la venta de entradas del show de Ed Sheeran?

Si deseas comprar entradas para el show podrás adquirirlas mediante el sitio web de Ticketmaster.

La preventa se realizará el lunes 4 de mayo a las 11:00 horas y es exclusiva para clientes de Entel y Santander.

En dicha oportunidad, los fanáticos solo podrán adquirir hasta cuatro tickets por compra.

La venta general para todo público será al día siguiente, el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas. Se podrá a acceder a máximo seis entradas.

Los tickets serán nominativos, por lo que cada persona tendrá que añadir sus datos personales. De lo contrario, no podrá ingresar al recinto.

¿Cuáles son los precios de las entradas?

Los precios de las entradas para el concierto de Ed Sheeran en Chile van desde los $65.240 en Cancha General hasta los $291.250 en Pacífico Centro.

Pacífico Centro: $291.250

Platea Zafiro: $227.175

Pacífico Sur: $192.225

Cancha Frontal Pacífico: $157.275

Cancha Frontal Andes: $157.275

Platea Royal: $128.150

Platea Baja: $99.025

Tribuna Central: $76.890

Cancha General: $65.240

Movilidad Reducida: $65.240

Revisa el mapa de las ubicaciones y precios con descuento para Ed Sheeran