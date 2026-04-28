Ministerio del Medio Ambiente entrega estufa a pellet o aire acondicionado: Revisa en qué regiones

El principal objetivo de la convocatoria es reducir las emisiones de contaminantes generadas por la combustión residencial a leña y tiene por nombre “programa Recambio de Calefactores del MMA”.

El Ministerio de Medio Ambiente dio a conocer nuevas convocatorias a programas para postular y obtener una estufa pellet o un aire acondicionado.

Es importante señalar que este beneficio solo está disponible para habitantes de algunas comunas de La Araucanía y de La Región de Los Ríos. Además, las familias deben entregar su estufa a leña a modo de intercambio, la cual debe estar instalada en la vivienda y en uso.

El principal objetivo de la convocatoria es reducir las emisiones de contaminantes generadas por la combustión residencial a leña y tiene por nombre “programa Recambio de Calefactores del MMA”.





¿Cómo se puede postular a esta importante renovación?

Actualmente hay dos convocatorias abiertas que están dirigidas a personas de dos comunas de la región de La Araucanía, como son Temuco y Padre Las Casas, la cual estará vigente hasta el 12 de mayo y personas de la comuna de Valdivia en la región de Los Ríos podrán postular hasta el 25 de mayo.

Requisitos para postular:

Indicar el calefactor al que postulará (según lo detallado en las bases de postulación).

Ser propietario del artefacto a leña que se quiere recambiar.

Que el artefacto a leña se encuentre instalado en la vivienda.

Que la vivienda donde está instalado el artefacto a recambiar, corresponda a lo señalado en las bases de postulación.

No se aceptarán postulaciones de calefactores instalados en departamentos (Excepciones ver bases).

Se debe entregar al Ministerio del Medio Ambiente el artefacto a leña que se recambie, para proceder con su destrucción.

¿Dónde postular?

Si no cuentas con redes de apoyo y necesitas postular de manera presencial, acércate entre las 10:00 y 12:30 horas a nuestras oficinas, ubicadas en Patricio Lynch N°550, Temuco, o puedes llamar al número 45-2947771, para consultas y recuperación de clave.

Y para la postulación online se debe ingresar a calefactores.mma.gob.cl, y para postulaciones presenciales, en la SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Los Ríos, ubicada en Av. Carlos Anwandter Nº466, Valdivia, en horario de 09:30 a 13:00 hrs