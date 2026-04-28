“Se parece a algo eso”: Leo Rey causa revuelo en redes sociales tras polémico video donde alude a La Noche

El cantante pidió sugerencias de nombres para su banda en los comentarios y sólo le dio “me gusta” a uno de ellos donde habla de su excompañero, Alexítico.

Leo Rey se viralizó en redes sociales tras publicar un video donde hace alusión a su exagrupación, La Noche.

Se trata de un video de humor que superó los 15.000 “me gusta” en un lapso de 48 horas, y sus seguidores también se unieron a la dinámica.





¿Qué pasó con Leo Rey?

A través de un video, Leo pregunta: “¿Sabes qué? Estoy pensando en ponerle un nombre a mi banda. ¿Qué nombre se les ocurre a ustedes?”.

En ese contexto, aparecen otras personas que sugieren nombres similares al de La Noche, como “La madrugada”, “La oscuridad”, “El día” y “El atardecer”.

Al respecto, Leo Rey solo niega con su cabeza y luego menciona: “Se parece a algo eso”.

En los comentarios, sus seguidores sugirieron nombres como: “The night”, “Madrugada”, “La Sonora de Leo Rey” y “Trasnoche”.

Sin embargo, uno de ellos escribió que debiese llamarse “C… Alexítico“, en relación a la enemistad que mantiene con Leo, dado que es una frase que este último ha utilizado en sus shows.

Finalmente, el cantante le dio “me gusta” solo a ese comentario y respondió con emojis de risa, viralizándose rápidamente.

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