Lanzan nuevo tráiler de la tercera temporada de The House of the Dragon: Esta es la fecha de estreno

Batallas épicas y la reina Rhaenyra Targaryen cada vez más cerca de lograr su objetivo, son algunos pasajes del teaser que revela la fecha de estreno de la tercera temporada.

HBO lanzó el primer teaser tráiler de la tercera temporada de la serie House of the Dragon, la precuela de la exitosa saga Game of Thrones, anunciando su estreno.

La entrega, estará compuesta por ocho episodios, y el adelanto muestra a la reina Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) cada vez más cerca de conquistar la ciudad de King’s Landing y tomar control del trono de hierro.





Tercera temporada de House of the Dragon

La fecha en la que sus fieles fanáticos podrán disfrutar del primer capítulo de esta entrega es el próximo domingo 21 de junio, y se podrá ver tanto por el canal, como por la plataforma HBO Max.

En su tercera temporada, el reparto incluye nuevamente a Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans y Fabien Frankel, entre otros.

Ve el tráiler a continuación: