Quién es David Israel Muñoz, el supuesto líder de banda de narcotráfico que salpicó a Kaminski

El blanco de la Operación Rey David es apuntado por ser la supuesta cabecilla de una banda que estaría lavando dinero mediante una automotora que vendía vehículos de alta gama a altos precios.

Durante la mañana de este martes la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo la Operación Rey David, en la que se vio involucrado Francisco Kaminski.

En total se allanaron 26 domicilios, principalmente en las comunas Santiago, Las Condes, La Reina, La Florida, Lo Prado y Puente Alto, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.





Quién es David Israel Muñoz

David Israel Muñoz fue identificado como supuesto líder de banda de narcotráfico que utilizaría empresas de fachada para poder ejercer el negocio ilícito.

En concreto, se presume que el grupo estaría realizando lavado de dinero mediante una empresa ubicada en Puente Alto.

Se trata de una automotora dedicada a la compra y venta de vehículos de alta gama a precios excesivos que no corresponderían al valor comercial real.

De forma preliminar, su abogado Juan Vallejos, señaló que la investigación estaría relacionada con los delitos de narcotráfico de droga y lavado activos.

También dijo desconocer el vínculo que tenía su representado con Francisco Kaminski e insistió en que su defendido “es un empresario establecido”.

El vínculo con Kaminski

En medio de la “Operación Rey David”, el animador Francisco Kaminski resultó detenido por infracción a la Ley 20.000.

De acuerdo a las declaraciones que dio el comunicador tras quedar en libertad, detalló que los unía un vínculo comercial pues le compró un vehículo marca Audi en 2023. Además, el dueño de la automotora participó como auspiciador de uno de sus programas.

“Lo conocí a través de un amigo mío que me lo presentó y después él llegó al canal a auspiciar a La Red un programa que hacíamos de noche”, explicó.

También detalló que tenían “una buena relación y le mandé hartos clientes, amigos… Es un automotora conocida. Yo le compré un auto y tengo muchos amigos que le compraron autos también”.