28/ 04/ 2026 07:24

AHORA | PDI allana departamento de Francisco Kaminski en Las Condes durante operativo por presunto lavado de activos

Durante la madrugada de este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) allanó 26 domicilios en la Región Metropolitana, incluyendo el departamento del animador Francisco Kaminski, ubicado en la comuna de Las Condes. El procedimiento se dio en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Francisco se encontraba con su pareja en el inmueble y, mientras se cumplía la orden de entrada y registro, fue detenido.