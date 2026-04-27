No querían pagar cuenta: Testimonio detalla el paso de excarabineros en night club antes del fatal choque

Según detalles que aparecieron en la carpeta investigativa, los funcionarios tuvieron un altercado en el club nocturno al que pasaron a festejar y se negaron a pagar lo consumido, lo que hizo que la dueña llamara a Carabineros.

Un nuevo antecedente surgió en el caso de un choque protagonizado por un un ahora ex Carabinero en Santiago Centro, que terminó con el fallecimiento de una joven colombiana de 20 años.

La investigación apunta a que el conductor iba en estado de ebriedad y quedó en prisión preventiva. Además, Carabineros dio de baja a los involucrados a los siete involucrados.

El hecho ocurrió pasada las 03:00 de la mañana del pasado viernes en la intersección de calles San Francisco con Tarapacá, cuando el automóvil en que iban los uniformados impactó a uno de aplicación cobrando la vida de María Alejandra Flores Rodríguez.





Conflicto antes del choque

Tras la formalización de Ángel Cerna(22) se conocieron nuevos detalles de la fatídica noche y la celebración que tuvieron previamente en night club.

Resulta que los uniformados se reunieron a compartir con motivo de la celebración de cumpleaños de uno de los involucrados. En primera instancia estuvieron cenando y luego decidieron trasladarse a un local nocturno.

De acuerdo a los antecedentes de la carpeta investigativa, llegaron a un night club ubicado en calle Monjitas a eso de las 00:30 horas. Ahí, según la declaración de la dueña del lugar, protagonizaron un conflicto y se llamó a Carabineros para fiscalizar.

Fiscalización de Carabineros

En conflicto involucró particularmente a cuatro de los excarabineros que estaban presentes en la celebración, incluido el imputado.

El problema llegó a la hora realizar el pago por los servicios de esa noche, que incluían lo consumido más la compañía de una mujer, ya que estos se habrían negado.

Posteriormente, la dueña del night club decidió llamar a personal de Carabineros, quienes llegaron en un radio patrulla para tomar el procedimiento.

Ante la presencia de los funcionarios, los otros que estaban celebrando decidieron cumplir con el pago pendiente, correspondiente a cerca de $30 mil pesos.

Luego de eso se retiraron del lugar y minutos después protagonizaron el fatal choque. Tras darse cuenta del impacto, los involucrados huyeron sin prestar ayuda a la víctima.