“Era más bien reformular”: Dipres responde a críticas por oficio de Hacienda sobre “descontinuar” programas

Desde la entidad argumentaron que el proceso está en etapa inicial y reconocieron que el uso de la palabra “descontinuar” no fue la más apropiada para explicar la propuesta de ajuste fiscal.

La Dirección de Presupuestos (Dipres) salió al paso tras la polémica por la propuesta de ajuste fiscal del Ministerio de Hacienda que encabeza el ministro Jorge Quiroz.

El subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos (Dipres), José Ignacio Llodrá, habló en el seminario “Modernizar el Estado: Una agenda prioritaria de corto plazo” sobre el escrito que se dio a conocer el viernes.

“Si uno lee, nosotros no nos pronunciamos sobre la política pública que hacen los servicios públicos, los ministerios, sino que nosotros queremos decirles que esta herramienta en específico tiene problemas de evaluación y tiene que ser reformulada“, señaló en la instancia organizada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica.





Por otra parte, reconoció que “la Dipres no es muy buena comunicadora, no está dentro de sus funciones y quizás eso pueda ser parte del diagnóstico”.

Sobre el oficio, Llodrá remarcó que “de alguna manera, en vez de ‘descontinuar’, quizá la palabra era más bien ‘reformular'”.

“No se está diciendo que la política pública detrás del programa era lo que había que descontinuar, sino que los servicios podían hacer una continuidad de la política pública, pero lo que se decía es ‘herramienta en cómo usted ejecuta esta política pública tiene un problema; usted debería quizás descontinuarla y hacer esa política pública de otra forma’“, precisó.

En ese sentido, remarcó que el proceso está en “una etapa inicial donde los servicios elaboran sus prioridades”.

Polémica por propuesta de recortes

El viernes pasado se dio a conocer la propuesta de ajuste fiscal del Ministerio de Hacienda mediante un oficio distribuido en los ministerios.

Con eso se dio a conocer los lineamientos para el Presupuesto 2027, que recomendaba descontinuar 142 programas y rebajar presupuesto a otros 260, medida con la que se busca ahorrar $5.466.542.228.000 (más de $5 billones de pesos).

Estos recortes golpearían áreas sensibles como alimentación escolar, salud mental y educación, entre otros.