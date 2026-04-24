Polémica por oficios de recortes en gobierno: Hacienda recomienda descontinuar programas y acotar gasto público

Mediante un oficio difundido por el ministerio al interior del Ejecutivo, el ministro Quiroz señaló que el “escenario de estrechez fiscal exige un cambio de paradigma”.

Mediante un oficio distribuido en los ministerios, el ministro Jorge Quiroz comunicó los lineamientos de la formulación del Presupuesto 2027, cuyos principales objetivos son la descontinuación y rebajas de programas.

“El actual proceso de formulación presupuestaria se inserta en un escenario de estrechez fiscal que exige un cambio de paradigma en la gestión de los recursos públicos”, señala el escrito de Quiroz.

En un documento difundido por Hacienda, solo con la descontinuación de programas el Ejecutivo busca ahorrar $5.466.542.228.000 (más de $5 billones de pesos).

Además, a los ministerios se les hizo llegar un anexo donde se incluye un listado de programas con los resultados del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Gobierno Central.

Estos, a su vez, contiene sugerencias con recomendaciones a los formuladores para considerar “de manera prioritaria los resultados y sugerencias del proceso de evaluación”, según lee en el oficio.

Entre los ministerios que tendrían ajustes se encuentran los de Desarrollo Social, Trabajo y Educación. Por ejemplo, en el caso este último, la recomendación es descontinuar 15 programas, mantener un total de 34 y ajustar presupuestariamente otros 42.

Los posibles recortes en Educación

Hacienda propone descontinuar en Educación el Programa de Alimentación Escolar, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, la Beca de Apoyo Vocación Profesor, el Programa Nacional de Lectura y Reinserción escolar.

Sigue el listado con el Plan Nacional de Escritura, el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior y la Beca Distinción a las Trayectorias Educativas, exbeca Puntaje PSU.

En tanto, entre los programas a los que se les sugiere el ajuste del 15% en 2027, se encuentran la Beca Indígena, Liceos Bicentenario de Excelencia, Subvención Gratuidad, el Crédito con Aval del Estado o el Aporte Institucional a Universidades Estatales.

Plantean descontinuar Programa de Derechos Humanos

En el caso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un anexo con recomendaciones específicas plantea el término del Programa de Derechos Humanos, dependiente de la subsecretaría del mismo nombre.

Esta iniciativa tuvo un costo de cerca de $1.800 millones en 2025 y aparece entre los programas que el nuevo marco presupuestario busca descontinuar con el fin de cumplir la meta de reajuste fiscal.

Otras iniciativas que tendrían reducciones de al menos un 15% son el programa de Internación Provisoria, las corporaciones de asistencia judicial, licitaciones del Sistema Nacional de Mediación, el programa de Apoyo para la Integración Social y el Programa de Derechos Humanos de Víctimas de Violencia Institucional.

¿Fin del Programa Nacional de Prevención del Suicidio?

En cuanto al Ministerio de Salud, Hacienda busca descontinuar el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, el programa de Acceso a la Atención de Salud a Personas Migrantes, el programa de Hospitalización Domiciliaria y el Plan Nacional de Demencia.

Se sumarían a la lista el programa Odontológico Integral, el programa salud mental en la atención primaria, el programa de apoyo a la Identidad de Género y el programa de Salud Trans.

Los posibles recortes en Desarrollo Social

Para el Ministerio de Desarrollo Social, entre los programas que Hacienda propone descontinuar se encuentran el Bono de Graduación de Cuarto Medio, Innova FOSIS y el Fondo Concursable para la Promoción de Entornos Saludables .

Además del Subsidio para la Formación de Personas Indígenas, el programa de Difusión y Fomento de las Culturas Indígenas y los Recursos de apoyo para estudiantes de educación superior en situación de discapacidad.