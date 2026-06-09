ENTREVISTA | Fabián Estay se confiensa con Daniela Matamala en la previa del Mundial 2026

El mundialista con La Roja en Francia 98 habló de sus expectativas para esta cita planetaria y contó cómo se prepara México, lugar donde vive hace 29 años, para recibir los encuentros de esta edición.

En la previa del inicio del Mundial 2026, Fabián Estay conversó en exclusiva con Daniel Matamala para CHV Noticias.

El otrora mediocampista de La Roja compartió detalles de sus casi tres décadas en México, uno de los tres países sedes de esta Copa del Mundo, y habló de cómo se prepara el país para albergar los duelos, deslizando una crítica al precio de las entradas.

El mundialista en Francia 98 también analizó lo que significa representar al país en una competición como esta. “Jugar un Mundial yo creo que es maravilloso, para cualquier jugador es el sueño más grande, en un Mundial escuchar el himno patrio de tu país”, declaró.