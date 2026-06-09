“El proceso de cobro continúa desarrollándose conforme a la normativa vigente y a los procedimientos establecidos para la recuperación de recursos fiscales”, puntualizó el organismo.

La Tesorería General de la República (TGR) entregó un balance respecto a la estrategia que los últimos meses han implementado para recuperar los recursos públicos que han sido desembolsados por el Estado por concepto del CAE.

De acuerdo con el escrito, más de 550 mil personas mantienen pagos impagos, por lo que el Fisco ha debido cubrir dichos créditos ante los bancos respectivos.

Esto quiere decir que, hasta la fecha, se ha acumulado una deuda a su favor que supera los $4 billones (millones de millones) de pesos.

En ese contexto, el organismo explicó la modalidad de cobro que está aplicando, la que incluye convenios de pago y medidas de cobro forzoso como el embargo.





Más de 1.500 personas han sido embargadas

La Tesorería General de la República defendió su ofensiva de cobro y reveló que ya son 1.500 las personas que han sido sometidas a embargos .

Este número, según la entidad, corresponde a un 5% del total de casos que han regularizado su deuda a través de convenios.

“Es importante precisar que, a la fecha, la mayor parte de los embargos ejecutados han recaído sobre deudores con ingresos iguales o superiores a $3.500.000 mensuales, de acuerdo con sus propias declaraciones de impuestos” del Año Tributario 2025, aclararon.

Por otra parte, más de 32 mil personas han suscrito convenios de pago que consideran la situación económica acreditada de cada persona, lo que les ha permitido acceder a regularizaciones y condiciones especiales.

Los embargos, en cambio, se han dirigido a “casos en que se han ofrecido alternativas de pago acordes a la capacidad económica disponible y no ha existido respuesta por parte del deudor”.

“Quienes se encuentren cesantes, pueden presentar los antecedentes en la Oficina Virtual de Trámites de TGR mediante un certificado de cotizaciones previsionales y un finiquito. Este trámite permite acceder a un pie y cuotas de 1 UTM”, aclararon.





Tesorería llamó a deudores a regularizar situación

Finalmente, desde el ente recalcaron que “el proceso de cobro continúa desarrollándose conforme a la normativa vigente y a los procedimientos establecidos para la recuperación de recursos fiscales”.

Por tal motivo, reiteraron el llamado a quienes mantienen deudas asociadas al CAE “a informarse y regularizar su situación a la brevedad en tgr.cl/cae o en cualquiera de las oficinas regionales y provinciales del país”.