Agenda Criteria: Aprobación del pdte. Kast baja a 36% y proyecto Escucha su corazón genera rechazo transversal

La última edición de la encuesta reveló un rechazo transversal al proyecto “Escucha su corazón”, cuya desaprobación supera al respaldo en todos los sectores políticos.

Este domingo se conoció una nueva edición de la encuesta Criteria, que mostró una caída de un punto en la aprobación del presidente José Antonio Kast, situándose en un 36%. En tanto, la desaprobación aumentó dos puntos y alcanzó el 54%.

Sobre la megarreforma del Gobierno, que fue aprobada en los aspectos centrales del proyecto, un 36% considera que sus efectos serán positivos para el país, un punto más que en la medición anterior. Por el contrario, un 37% cree que serán negativos, también con un alza de un punto.

Respecto de sus principales beneficiarios, un 49% estima que la iniciativa favorece principalmente a los sectores de mayores ingresos, tres puntos más que en la encuesta anterior.





Proyecto “Escucha su corazón”

Criteria también consultó la opinión de las personas encuestadas sobre el proyecto “Escucha su corazón”, que busca obligar al personal médico a exigir que las niñas y mujeres que accedan a la interrupción del embarazo bajo alguna de las tres causales legales escuchen los latidos fetales antes del procedimiento.

La iniciativa fue presentada por el diputado del Partido Nacional Libertario Cristóbal Urruticochea.

Ante la propuesta, un 54% se declara en desacuerdo o muy en desacuerdo, un 25% no adopta una postura definida y un 21% se muestra de acuerdo.

El rechazo supera al apoyo en todos los sectores políticos: en la izquierda alcanza un 88%, frente a un 6% de respaldo; en el centro, un 60% frente a un 21%; en la derecha, un 40% frente a un 35%; y entre quienes no se identifican políticamente, un 42% frente a un 18%.