Panelista de streaming y vinculado a fundación que trabaja con NNA: Quién es Ítalo Omegna, el asesor PNL que renunció tras polémica

Excandidato a diputado, panelista de programa “zurdos free” y presidente de fundación que trabaja con niños, niñas y adolescentes.

En el ojo público ha estado Ítalo Omegna en las últimas horas, debido a un video viralizado donde emitió comentarios, en tono humorístico, sobre abuso sexual contra niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En el registro aparece en una celebración junto a integrantes del programa de streaming La Cofradía, instancia en que entregaron regalos a uno de ellos con “bromas” de dicho carácter, lo que causó indignación en redes sociales.

Tras las numerosas críticas y las peticiones para que fuera desvinculado de su cargo como asesor legislativo del Partido Nacional Libertario, este domingo se confirmó su renuncia.





¿Quién es Ítalo Omegna?

Hasta este sábado, Ítalo Omegna era parte del equipo del diputado Hans Marowski, del Partido Nacional Libertario (PNL), como su asesor legislativo.

A través del portal de transparencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, se puede verificar que estaba contratado con un sueldo mensual de 1 millón 200 mil pesos.

Actualmente, es conocido por participar en el programa de streaming La Cofradía, que cuenta con más de 45 mil suscriptores en Youtube y cuyo tema principal es la política “zurdos free”.

Omegna era también jefe de Vinculación del Instituto Mises Cono Sur, que tras la viralización del video comunicó la desvinculación del libertario, debido a que sus dichos “resultan incompatibles con los valores, estándares de conducta y representación que el instituto exige a quienes forman parte de su equipo”.

Además, el exasesor es Director Ejecutivo de Fundación Novum, una organización sin fines de lucro que apoya la educación de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.

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Ítalo Omegna fue candidato a diputado en las elecciones parlamentarias de 2025, mientras el presidente del PNL, Johannes Kaiser postulaba a la Presidencia de la República.

Su campaña para representar a las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil del Distrito 8, la realizó en base al lema “Libertad para elegir, poder para vivir” .

En su perfil de Instagram, Ítalo Omegna publica principalmente material vinculado a su ideología política de ultraderecha y mantiene fijada una imagen tomada junto al presidente de Argentina, Javier Milei, además de una actividad con el excarabienro Claudio Crespo, quien fue absuelto en el caso de Gustavo Gatica, pese a que el tribunal acreditó que disparó contra el ahora parlamentario.

Asimismo, en su red social muestra también los clips publicados por La Cofradía Stream, en los que los panelistas opinaron sobre el proyecto del diputado Cristóbal Urruticoechea sobre el aborto. “Está bien. Se tiene que entender que es algo malo. Inhumano es matar a una guagua. No es como sacarse un apéndice o una muela, tienes que entender que estás haciendo algo malo“, expresó uno de ellos.

Pese a la polémica, hasta la publicación de esta nota Omegna no se ha referido al cuestionado video.