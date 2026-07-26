Marowski (PNL) confirma renuncia de Ítalo Omegna tras criticado video y lo califica de “inteligente y comprometido”

El diputado libertario confirmó la renuncia de su cuestionado asesor y aseguró que “este asunto queda resuelto en lo que a mi responsabilidad institucional corresponde”.

La mañana de este domingo, el diputado Hans Marowski, del Partido Nacional Libertario (PNL), confirmó la renuncia de su asesor legislativo, Ítalo Omegna.

Esto, luego que se difundiera por redes sociales un video donde Omegna realiza “bromas” sobre abuso sexual infantil, con alusiones a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En el marco de la celebración de un cumpleaños con miembros del programa de streaming La Cofradía, Omegna entrega una serie de regalos mientras realiza comentarios sobre cada uno de ellos.





El primer obsequio es una guagua de juguete. “Este es tu favorito, el que estábamos esperando. No encontré del tamaño que te gusta, sé que te gusta más grande, pero es de la edad”, señala.

Otro regalo es un frasco con dulces: “Esto es por si quieres buscar niños de verdad, son dulces a la antigua así que normalmente estos les gustan a los niños con autismo, que son los que no hablan ”.

A través de sus redes sociales, el diputado expuso que “Ítalo asumió la responsabilidad por las consecuencias que esta situación podía generar para el trabajo de nuestro equipo presentando su renuncia, y yo he aceptado esa decisión. Con ello, este asunto queda resuelto en lo que a mi responsabilidad institucional corresponde“.

A través del portal de transparencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, se puede verificar que Omegna estaba contratado como asesor, con un sueldo mensual de 1 millón 200 mil pesos.

Pese a los cuestionamientos, el diputado libertario lo calificó como “un colaborador valioso, inteligente y comprometido”.