Balance de Senapred por sistema frontal: Aumentan a 18 los desaparecidos y 41 mil personas siguen aisladas

El organismo informó el balance diario sobre los afectados por los estragos que dejaron las lluvias y nevadas en la zona centro-norte del país.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) compartió un nuevo balance sobre la cantidad de personas desaparecidas y las que permanecen aisladas en las regiones impactadas por el sistema frontal.

Desbordes de ríos, quebradas y esteros, además de aluviones y avalanchas de nieve son algunos de los estragos que provocaron las intensas lluvias y nevadas en la zona centro-norte del país.

De acuerdo con la información entregada por Senapred, los desaparecidos aumentaron a 18 y las personas que continúan aisladas son 41.084.





Según el organismo, la región que concentra la mayor cantidad de personas aisladas es la de Coquimbo con 40.115.

En segundo lugar está la región de Valparaíso con 653 afectados, a ella le sigue la de Atacama con 256. En la región de O’Higgins solo 58 presentan problemas y en la Metropolitana, dos.

Además, Senapred informó que 13.557 personas se encuentran damnificadas, mientras que la cifra de fallecidos se mantiene en 13.

Ante esta situación, se mantiene la Alerta Roja para la comuna de Tierra Amarilla y la provincia del Huasco en la región de Atacama y para toda la región de Coquimbo.