VIDEO | “Son los que no hablan”: Rechazo a dichos de asesor libertario sobre abuso sexual contra niños con TEA

El registro muestra a Ítalo Omegna y a integrantes del programa La Cofradía realizando comentarios que banalizan el abuso sexual infantil y aluden a niños con TEA.

Amplio rechazo ha generado un video difundido durante las últimas horas, debido a los comentarios de connotación sexual sobre niños, niñas y adolescentes realizados por un asesor del Partido Nacional Libertario.

Se trata de Ítalo Omegna, quien aparece junto a integrantes del programa de streaming La Cofradía durante una celebración en la que realizan, en tono humorístico, comentarios que banalizan el abuso sexual infantil y aluden a niños con trastorno del espectro autista (TEA).

Tras la difusión del registro en redes sociales, el Instituto Mises Cono Sur anunció la desvinculación de Omegna, quien se desempeñaba como director de Vinculación, debido a que sus dichos “resultan incompatibles con los valores, estándares de conducta y representación que el Instituto exige a quienes forman parte de su equipo”.





“Por si quieres buscar niños de verdad”

En el marco de la celebración de un cumpleaños, Omegna entrega una serie de regalos mientras realiza comentarios sobre cada uno de ellos.

El primer obsequio es una guagua de juguete. “Este es tu favorito, el que estábamos esperando. No encontré del tamaño que te gusta, sé que te gusta más grande, pero es de la edad”, señala.

Posteriormente, entrega una botella de vino y afirma que “esto es para cuando estés con él a solas”.

Luego le entrega un frasco con dulces y agrega: “Esto es por si quieres buscar niños de verdad, son dulces a la antigua así que normalmente estos les gustan a los niños con autismo, que son los que no hablan ”.

Más adelante, después de que el festejado recibe una corbata, la persona que graba el video comenta: “Para amarrar niños”.

Reacciones desde el Congreso

El registro también provocó reacciones en el Congreso Nacional. La senadora Fabiola Campillai y la bancada del Partido de la Gente (PDG) repudiaron públicamente su contenido.

A través de su cuenta en X, Campillai sostuvo que “estos ‘chistositos’ no son más que personas repulsivas que creen que hacer chistes sobre abuso sexual infantil es para que los aplaudan de pie”.

“Alguien que hace alusión a la pedofilia y ataque contra niños autistas no debe tener lugar en este país, menos en el Congreso”, añadió.

Por su parte, la bancada del PDG emitió un comunicado en el que rechazó las “supuestas bromas”.

“Es inaceptable que un delito tan grave como el abuso sexual infantil sea utilizado como objeto de humor. Más grave resulta que estas alusiones involucren a niños con TEA, incorporándolos dentro de una narrativa que trivializa una de las formas más violencia más brutales que pueden sufrir los menores de edad”, añadieron.

Finalmente, indicaron que “quienes ejercen funciones políticas o forman parte de equipos de representación pública tienen el deber de actuar con responsabilidad y comprender el impacto que generan los mensajes que difunden”.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, ni Omegna ni los otros integrantes del programa “La Cofradía” involucrados se han referido públicamente al registro.

Revisa aquí el video