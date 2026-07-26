26/ 07/ 2026 08:55

Asaltan camión con $25 millones en carga en San Miguel: Conductor fue secuestrado y abandonado en Conchalí

La noche de este sábado se registró el violento asalto a un camión en la comuna de San Miguel, el cual transportaba aparatos eléctricos avaluados en $25 millones con rumbo a Calama. A solo minutos de iniciar su viaje, el conductor fue interceptado por un grupo de sujetos armados y pese a su intento de escapar, terminaron robándole la mercancía y reteniéndolo al interior del vehículo hasta que fue abandonado en Conchalí, mientras que el camión fue encontrado vacío en San Bernardo.