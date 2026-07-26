Balacera en cité de Independencia deja una persona fallecida y a otra con múltiples heridas
La tarde de este sábado, la Fiscalía ECOH llegó hasta un cité ubicado en calle Fermín Vavaceta, en la comuna de Independencia, tras el aviso de una balacera. En el lugar, se corroboró que una persona de nacionalidad extranjera había fallecido por impactos de bala, mientras que una segunda víctima, también inmigrante, había sido herida en múltiples ocasiones, por lo que fue trasladada hasta un centro asistencial cercano donde se descartó que estuviera en riesgo vital. Personal de investigaciones se encuentra revisando evidencia para dar con el o los autores de este homicidio y homicidio frustrado.