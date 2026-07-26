¿Lo confirmaron? Gabriel Urzúa comparte particular foto con Geraldine Muñoz y reviven rumores de noviazgo

La ex pareja de Fiebre de Baile compartió detalles de lo que sería una cita a comer con un romántico mensaje. Revisa aquí los detalles.

Durante la tarde de este sábado se volvieron a encender las alarmas en torno a Gabriel Urzúa y una posible relación con Geraldine Muñoz.

Si bien la ex pareja de Fiebre de Baile no se ha referido públicamente al tema, una romántica foto en sus cuentas de Instagram bastó para emocionar a sus seguidores.

La romántica foto de Gabo y Geraldine

Una foto de la bailarina en una salida a comer, es lo que posteó el actor en sus historias de Instagram.





Sin nada más que con un emoji de corazón de rojo, Urzúa confesó lo que podría haber sido una cita de pareja, aunque sin decirlo explícitamente.

Por su parte, Geraldine reposteó dicha fotografía junto al texto “una mini pausa en la semana con el Maaaabri (sic)”.

Con este pequeño gesto usuarios de la red social reaccionaron e incluso una conocida de Muñoz indicó: “sepan que yo nunca abandoné este barco”.

Esta situación llega tras el cariñoso mensaje de Gabo en el anuncio de que Geraldine será parte de Fiebre de Canto, instancia en la que comentó “¡Sin igual! Todo el éxito, mi mabri”.

Revisa aquí sus historias de Instagram: