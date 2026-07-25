“Un cantante famoso”: Kidd Voodoo se vuelve viral en Madrid tras devolver celular perdido de influencer

El artista chileno encontró un teléfono celular adherido a una pared en Madrid y decidió publicar un TikTok para encontrar a su dueña, una reconocida influencer española.

¡Está en todos lados! El cantante urbano Kidd Voodoo volvió a captar la atención en redes sociales, esta vez lejos de los escenarios y del país.

Mientras se encontraba en Madrid, encontró un celular pegado en una pared y decidió grabar un TikTok para intentar ubicar a la persona que lo había perdido, registro que rápidamente comenzó a viralizarse entre sus seguidores.





“Nos acabamos de encontrar un celular, descargado. Lo hemos tratado de prender cualquier rato (…) No sé de quién es”, se le vió diciendo al cantante.

Influencer agradece a Chile por recuperar celular

La publicación llegó hasta Jana Quiles, influencer española y dueña del teléfono, quien se contactó con el artista para coordinar la devolución. Posteriormente, ambos registraron el momento del encuentro, donde el chileno le entregó el dispositivo en persona.

“POV: un cantante famoso recupera mi móvil”, escribió la creadora de contenido junto al video que compartió en sus redes sociales, mientras Kidd Voodoo respondió con humor a la inesperada repercusión que tuvo el gesto.

El registro fue ampliamente comentado por los usuarios, quienes destacaron la iniciativa del cantante y celebraron que la viralización del video cumpliera su objetivo: devolver el celular a su dueña gracias al alcance de las redes sociales.

Mira acá el registro que compartió la española: