40 siguen aislados: Actualizan rescate de animales atrapados en la nieve en Alto del Carmen

Los crianceros informaron que las labores permitieron rescatar solo una parte de los caballos afectados por las intensas nevadas, por lo que solicitan apoyo aéreo para llegar hasta los demás animales.

Las labores para rescatar a los animales atrapados por las intensas nevadas en la localidad de Chollay, comuna de Alto del Carmen, permitieron salvar solo una parte de los ejemplares afectados por el sistema frontal que impactó a la zona durante los últimos días.

Según una actualización difundida en X, cerca de 40 caballos continúan aislados en el valle del río Pachuy , donde las condiciones climáticas y la acumulación de nieve dificultan el acceso por tierra.





Ante este escenario, los habitantes del sector reiteraron el llamado a las autoridades para contar con apoyo aéreo, con el objetivo de evaluar la situación de los animales y concretar un operativo que permita rescatarlos de forma segura.

El caso generó preocupación en redes sociales, donde se viralizaron registros de la emergencia y del complejo escenario que enfrentan los crianceros para acceder a la zona cordillerana afectada.