Manuel “El Chino” Orellana envió mensaje a marido de educadora de párvulos involucrada en polémico rescate

“El Chino” aseguró que la tragedia que vivieron podría haber ocurrido “en cualquier lado, en cualquier situación”.

A tres días del millonario rescate en el Cajón del Maipo, Manuel “El Chino” Orellana envió un mensaje al esposo de Magdalena Retamal (31), una de las educadoras de párvulos con las que pasó seis días encerrado en un refugio.

En conversación con el programa “Hay Que Decirlo”, el hombre de 33 años entregó palabras con el fin de evitar una ruptura amorosa.

Recordemos que mientras estas tres personas estaban atrapadas en el sector cordillerano, el marido de Retamal llegó hasta la casa de Génesis, pareja de “El Chino” y la amenazó con un arma ante el presunto secuestro de su esposa.





El mensaje de “El Chino” al marido de Magdalena

“Él tiene una buena mujer, tiene que estar con ella y tiene que creerle a ella, a cualquiera le podría haber pasado una tragedia, en cualquier lado, en cualquier situación, en la playa, en el sur, en el norte, viajando”, indicó Manuel al hombre.

Además, “El Chino” agregó que Magdalena “sabía que su esposo la estaba esperando porque es igual que uno, uno comparte un rato y después tiene que llegar a su hogar”.