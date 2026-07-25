“No os lo tatuéis nunca”: Rosalía regala un dibujo a pareja que se comprometió en el primero de sus conciertos en Chile

La artista ofreció anoche el primero de los cuatro conciertos que tiene programados en Chile.

Rosalía inició este viernes el primero de los cuatro conciertos que ofrecerá en Chile, jornada que estuvo marcada por una inesperada propuesta de matrimonio en medio del espectáculo.

Todo comenzó cuando Felipe y Constanza le pidieron a la cantante española que les hiciera un dibujo para tatuárselo como recuerdo. Sin embargo, mientras la artista solicitaba ideas al público, Felipe se arrodilló y le pidió matrimonio a su pareja, sorprendiendo a Rosalía. El momento fue captado por CHV Noticias.

Así fue la propuesta de matrimonio en el concierto de Rosalía

“Chile, que levante la mano quien piensa que es una buena idea“, se escuchó decir a Rosalía durante el show, refiriéndose a la petición de una pareja del público que deseaba tatuarse algo dibujado por ella.

Divertida con la situación, la española comenzó su dibujo cuando se percató de que el hombre se había arrodillado para pedirle matrimonio a su novia. “Olé, felicidades a los novios“, exclamó emocionada entre aplausos.

Después de esta intervención, la cantante mostró su obra de arte: dos anillos de compromiso junto a un corazón y una flecha. “Es lo mejor que he podido, espero que no os lo tatuéis nunca , pero que os hagan llegar esto, con mucho amor”.

Esta fue la segunda pareja en comprometerse esta noche y para celebrarlo la artista les dedicó el tema Sauvignon Blanc y siguió con el concierto.