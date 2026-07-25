Carabinero de franco muere tras chocar contra bus Red detenido en Ñuñoa

De acuerdo con el comandante Cristian Trava, “al interior del vehículo no había ninguna circunstancia que pudiera presumir que hubiera ingesta de alcohol previa”.

Pasadas las 05:00 horas de este sábado, se registró un fatal accidente de tránsito en avenida Grecia, en la comuna de Ñuñoa, luego de que un vehículo particular perdiera el control e impactara por la parte trasera a un bus Red que se encontraba detenido.

De acuerdo con el comandante Cristian Tavra, la víctima es un carabinero de franco, quién “terminó fallecido producto del impacto”. De aproximadamente 35 años, este hombre se dedicaba a realizar trabajos de oficina en el departamento de Orden y Seguridad.

Sobre la dinámica del accidente, personal de la SIAT de Carabineros realiza diligencias para establecer si el vehículo circulaba a exceso de velocidad o si las condiciones de lluvia y la escasa iluminación del sector influyeron en el choque. Asimismo, se investigará por qué el bus, que transportaba pasajeros, se encontraba detenido en un lugar donde no existe un paradero.

Sobre un posible consumo de alcohol por parte del conductor, el comandante Trava indicó que “al interior del vehículo no había ninguna circunstancia que pudiera presumir que hubiera ingesta de alcohol previa“.