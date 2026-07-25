Detienen a adolescente por robo a farmacia en Ñuñoa: Portaba cuchillo de 40 centímetros

La detención se logró por un cliente que llegó al local y decidió seguir al delincuente para entregarlo a Carabineros.

Una detención ciudadana logró impedir que un adolescente de 17 años escapara tras robar una farmacia Simi en la comuna de Ñuñoa.

La situación fue percibida por un cliente que, al darse cuenta del robo, esperó al menor de edad fuera del local y lo siguió hasta frenarlo, para posteriormente dar cuenta a Carabineros de lo sucedido.

Gracias a las cámaras de seguridad se logró captar el momento en que el adolescente salta sobre el mostrador y con un cuchillo carnicero de 40 centímetros intimida a los vendedores para luego sustraer alrededor de $120 mil y frascos de creatina.

De acuerdo con Carabineros, el adolescente es de nacionalidad chilena y no contaba con antecedentes previos.