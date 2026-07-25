Policías inician desalojo en toma de Cerro Chuño en Arica: Demoliciones iniciarían en agosto

Se estima que 700 personas deberán ser sacadas del lugar durante esta primera etapa.

La mañana de este sábado, personal de Carabineros, la Policía de Investigaciones y autoridades del norte del país llegaron hasta el Cerro Chuño para de Arica para comenzar la primera etapa de desalojo de la toma.

Si bien se iniciará interviniendo viviendas desalojadas, las cuales serían alrededor de 115, según el Delegado Presidencial Cristián Sayes, se estima que 700 personas deberán ser sacadas del lugar durante esta primera etapa.

Respecto al proceso de demolición de los rucos, esta estaría programada para el mes de agosto.