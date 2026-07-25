Balance de Senapred: 15 personas desaparecidas y más de 40 mil aisladas tras intenso sistema frontal

Senapred entregó un nuevo balance del total de personas que continúan afectadas por el temporal, a casi una semana de arrasar distintas regiones.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) compartió este viernes un nuevo balance sobre la cantidad de personas que permanecen aisladas en las regiones impactadas por el sistema frontal.

De acuerdo con el organismo, en total son 40.400 las personas que siguen aisladas tras los estragos que provocaron las intensas lluvias y nevadas en la zona centro-norte del país, en la última semana, mientras que 15 se encuentran desaparecidas





Desbordes de ríos, quebradas y esteros, además de aluviones y avalanchas de nieve son algunos de los fenómenos que mantienen a miles de chilenos en estas condiciones.

Según Senapred, la región que concentra la mayor cantidad de personas aisladas es la de Coquimbo con 39.431.

En segundo lugar está la región de Valparaíso con 653 afectados, a ella le sigue la de Atacama con 256. En la región de O’Higgins solo 58 presentan problemas y en la Metropolitana, dos.