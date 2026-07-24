Muere a los 29 años Reimundo Tello, joven que conmovió al Hospital de Ovalle tras firmar AUC en la UTI

El deceso ocurrió durante la noche de este jueves a eso de las 23:00 horas y la noticia fue confirmada por el esposo de Reimundo, Cristián Núñez.

Este viernes se confirmó la muerte de Reimundo Tello, de 29 años, quien se viralizó en la última semana tras firmar el Acuerdo de Unión Civil (AUC) con su pareja en el Hospital de Ovalle.

El hombre estaba internado en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) y la noticia fue confirmada por su esposo, Cristián Ñúñez, quien detalló que su muerte ocurrió este jueves cerca de las 23:00 horas.





Muere Reimundo Tello a los 29 años

“Queremos informar el sensible fallecimiento de Reimundo, quien estuvo luchando por dos semanas en la UTI del Hospital de Ovalle. Él falleció cerca de las 11:00 de la noche”, detalló Cristián.

En esa misma línea, agregó: “Estamos muy agradecidos con el Hospital de Ovalle por todo lo que hizo con nosotros, por todo el apoyo que nos brindó”.

El hombre también agradeció las muestras de apoyo en las redes sociales tras la viralización del registro: “Por todo el amor que nos han entregado, por todo el apoyo que nos brindaron. Estamos muy agradecidos”.

Reimundo y Cristián llevaban 10 años de relación y Tello estuvo hospitalizado durante las últimas dos semanas debido a un complejo estado de salud.

En ese contexto, ambos decidieron pedir al Hospital de Ovalle que los ayudara a gestionar una ceremonia para firmar el Acuerdo de Unión Civil.

Este proceso se llevó a cabo con todos los equipos de salud y el emotivo registro se viralizó ampliamente en las últimas horas.

“Reimundo quiso casarse con Cristian cuando comenzó sus cuidados de fin de vida y tratamos de hacer lo posible para que se sintieran especiales en este momento tan difícil”, comentó el hospital en Instagram.

Finalmente, tras agradecer los buenos deseos, concluyeron que esta pareja: “Nos enseñó que el amor siempre existe”.

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