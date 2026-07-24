24/ 07/ 2026 16:00

VIDEO | Dos overoles blancos detenidos por lanzar molotov desde el Instituto Nacional

Al menos ocho individuos vestidos de overoles blancos habrían participado en la elaboración de elementos incendiarios en el Instituto Nacional, los cuales fueron lanzados a carabineros y a la vía pública en la mañana de este viernes. Desde la institución policial se confirmó la detención de dos de los involucrados, quienes son menores de edad. Mientras que la Fiscalía Centro Norte indicó que estos jóvenes serán formalizados durante la tarde.