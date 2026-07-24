Cenabast, Hospital de Los Ángeles y Salcobrand inician piloto para el retiro de medicamentos gratuitos en sus farmacias

Este plan busca evitar que los usuarios realicen largos viajes y filas en el hospital, permitiéndoles acceder a sus tratamientos a costo cero en locales habilitados de Salcobrand.

Este jueves inició un plan piloto de retiros de medicamentos en Los Ángeles, región del Biobío, que consiste en la dispensación de medicamentos gratuitos del hospital de la comuna en sucursales de Salcobrand, lo que busca reducir la carga sobre la farmacia hospitalaria y dar mayores facilidades a las personas en el retiro de sus tratamientos.

El Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles es el primer establecimiento público del país en implementar esta estrategia, la cual operará durante un período de seis meses.

Su flujo logístico contempla que el hospital defina y programe los tratamientos de los pacientes, mientras que Cenabast realizará el abastecimiento directo a Salcobrand para que la dispensación final se realice en la farmacia.

Según indicaron desde las instituciones involucradas, en esta primera etapa el beneficio está dirigido a más de 1.900 pacientes urológicos bajo tratamiento para la hiperplasia benigna prostática, que reciben los siguientes fármacos:

Tamsulosina (0,4 mg)



Dutasterida/Tamsulosina (0,5/0,4 mg) .

Estos usuarios ya no tendrán que desplazarse al hospital por sus fármacos y podrán retirarlos gratuitamente en los cuatro locales Salcobrand en la comuna: Strip Center Alemania 600, local 1; Peatonal Colón 412; Mall Plaza Los Ángeles (Mendoza 477, local 117-120); y Líder Los Ángeles (Alcázar 635, local 1).

Mauricio Caviglia, Gerente General de Salcobrand, enfatizó el valor social de este convenio: “Buscamos visibilizar cómo la colaboración público-privada puede contribuir activamente a mejorar el acceso a los medicamentos en el sistema público de salud, poniendo en el centro las necesidades reales de los pacientes y facilitando su adherencia a los tratamientos”.

De esta manera, el hospital conservará la trazabilidad en las entregas y se priorizará que las personas retiren sus medicamentos en el local Salcobrand más cercano a sus hogares.