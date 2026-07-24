“No sabía que estaba mal”: Influencer chilena pidió disculpas tras viral video de su perro comiendo wasabi

Josefa Sáez, creadora de contenido con más de 470 mil seguidores en TikTok, salió al paso de las críticas y justificó a su papá asegurando que “no lo hizo con querer” y que fue “de inocente”.

La influencer chilena Josefa Sáez ofreció disculpas y entregó su “mea culpa” luego de la controversia por un viral video que ella misma publicó, en el que aparece su padre dando wasabi a su perro.

A través de su cuenta de TikTok, la creadora de contenidos compartió un registro en el que explicó lo ocurrido y, junto con lamentar el episodio, aseguró que no sabían que dicho condimento no era apto para los animales.

“Mi papá no lo hizo con querer, fue de inocente”, comenzó diciendo. “No sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. De hecho mi papá no entendía por qué estaban hablando mal de él, nada le hacía sentido”, explicó.

“Me da lata que nos crucifiquen por una acción y que lleguen a pensar que somos así, cuando yo les he mostrado a mi familia, mis hermanos, mi vida”, continuó.





Sáez continuó y afirmó que “hago un mea culpa porque yo decidí exponerlos a estas situaciones, pero para ellos nunca había sido un problema porque siempre había sido mucho más el cariño”.

Si bien aseguró que lleva cinco años trabajando en redes sociales, reconoció que “le da pena” que la gente piense que es una mala persona y que le manden mensajes de odio.

“No sabía que estaba mal, tuve que buscarlo”

“No tengo por qué andar declarando públicamente que mis animales están bien, que amo a mi perro. Solo decir que fue un error y que todos se pueden equivocar“, añadió la estudiante de Derecho.

“Mi papá no sabía que darle wasabi estaba mal y yo tampoco. De hecho tuve que buscarlo en internet”, cerró Josefa, lamentando también que el video la haya llevado a recibir mensajes con amenazas.

“Me llegaron algunos mensajes que no podía ni terminar de leer. No entiendo cómo hay tanto odio y se usan palabras tan fuertes para una situación que fue un error”, finalizó.