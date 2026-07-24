Últimos días para postular al Subsidio de Arriendo: Así puedes recibir casi $7 millones para la vivienda

El beneficio busca ayudar a las familias que tengan problemas para cubir el pago mensual del arriendo y en caso de ser beneficiario se deberá asumir una parte del costo.

Muy pronto finalizarán las postulaciones al Subsidio de Arriendo, un beneficio temporal otorgado por el Estado para apoyar a familias que cuentan con capacidad de pagar mensualmente parte del valor de una vivienda en arriendo.

Quienes accedan al beneficio recibirán un aporte total de 170 UF (aproximadamente $6.943.614) , el que se entrega de forma mensual con un máximo de 4,2 UF (cerca de $171.548) por pago.

En caso de ser seleccionada, la familia beneficiaria deberá asumir una parte del costo del arriendo, mientras que el subsidio cubrirá el saldo restante.





El subsidio podrá utilizarse de manera continua o en distintos períodos, dentro de un plazo máximo de ocho años.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 7 de agosto de 2026 .

Montos que entrega el Subsidio de Arriendo

El beneficio contempla un aporte total de 170 UF, equivalente actualmente a cerca de $7 millones y para acceder al Subsidio de Arriendo el valor mensual del arriendo no puede superar las 11 UF ($449 mil).

No obstante, ese límite aumenta a 13 UF (cerca de $530 mil) para las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes.

En estas zonas, el aporte mensual es mayor y puede llegar hasta 4,9 UF, equivalentes a aproximadamente $200 mil.

Requisitos postular al subsidio

Para postular al subsidio se deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener mínimo 18 años de edad.

Contar con Cédula Nacional de Identidad Vigente . Las personas extranjeras deben presentar Cédula de Identidad para Extranjeros.

. Las personas extranjeras deben presentar Cédula de Identidad para Extranjeros. Postular al menos con su cónyuge , conviviente civil, conviviente o hijo. Las personas que tengan más de 60 años al momento de postular, no necesitan contar con núcleo familiar.

, conviviente civil, conviviente o hijo. Las personas que tengan más de 60 años al momento de postular, no necesitan contar con núcleo familiar. Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70% . Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado.

y no superar el tramo de . Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado. Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de postular, la cual debe estar a nombre del postulantes, cónyuge o conviviente civil.*

en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de postular, la cual debe estar a nombre del postulantes, cónyuge o conviviente civil.* Tener un ingreso económico familiar entre 7 y 25 UF. Por cada integrante familiar que excede de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF.

Cómo postular al Subsidio de Arriendo

Puedes postular al subsidio tienes dos opciones:

De manera online a través del sitio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ClaveÚnica activa.

