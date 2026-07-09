Entrega casi $7 millones: Quiénes pueden y cómo se postula al Subsidio de Arriendo

El proceso de postulación abrió este martes y estará vigente hasta el 7 de agosto de 2026.

El Subsidio de Arriendo es un aporte temporal que entrega el Estado a familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda.

Las familias que resulten beneficiadas recibirán un subsidio total de 170 UF ($6.943.614) que se entrega de manera mensual con un tope de 4,2 UF ($171.548), el que podrá ser utilizado de manera consecutiva o fragmentada en un plazo máximo de ocho años.

El valor del arriendo de la vivienda no puede superar las 11 UF ($449.292). Sin embargo, el monto máximo del subsidio y del arriendo pueden variar según la localización geográfica de la comuna en que se encuentra la vivienda.

–Monto máximo de subsidio mensual 4,9 UF en todas las comunas de las regiones de Arica y Parinacota; Tarapacá; Antofagasta; Aysén; Magallanes y RM.

–Monto máximo de arriendo 13 UF en todas las comunas de las regiones de Arica y Parinacota; Tarapacá; Antofagasta; Aysén; Magallanes y RM.

Desde el Ministerio de Vivienda se informó que el plazo para postular cierra el 7 de agosto de 2026 y para iniciar la postulación de debe acreditar un ahorro mínimo de 4 UF ($163.379)





Requisitos para acceder al Subsidio de Arriendo

Tener mínimo 18 años de edad.

Contar con Cédula Nacional de Identidad Vigente. Las personas extranjeras deben presentar Cédula de Identidad para Extranjeros.

Postular al menos con su cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Las personas que tengan más de 60 años al momento de postular, no necesitan contar con núcleo familiar.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%. Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado.

Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de postular, la cual debe estar a nombre del postulantes, cónyuge o conviviente civil.

Tener un ingreso económico familiar entre 7 y 25 UF. Por cada integrante familiar que excede de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF.

Paso a paso para postular al Subsidio de Arriendo