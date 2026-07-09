Lujos, mujeres e Iván Martínez: La fiesta de Nano Calderón en Colombia que fue ampliamente comentada en redes

A pesar de que había una romántica habitación dentro del lugar, Meily Flandorffer no aparece en los registros.

Nano Calderón encendió las redes sociales este miércoles tras llevar a cabo una alocada celebración en Colombia, donde se encuentra de vacaciones.

El empresario viajó con sus amigos, sin embargo, para pasar de Medellín a Cartagena, realizó una fiesta con lujos, mujeres e incluso la presencia del empresario fúnebre, Iván Martínez.





La alocada fiesta de Nano Calderón

A través de su cuenta de Instagram, Nano mostró un video donde aparece una habitación llena de pétalos de rosas.

En esa misma línea, sobre la cama había un peluche de oso y un globo que decía “Te amo”, sumado a unas toallas en forma de cisnes besándose.

Aunque los internautas pensaron que podía tratarse de un obsequio para Meily Flandorffer, con quien se le vio en el último tiempo, el empresario no subió registros con ella.

Sin embargo, en la mansión había una serie de mujeres y Nano se fotografió con dos de ellas, a quienes tiene abrazadas en un jacuzzi, mientras a una la besa en la boca.

La celebración contó con comida, joyas e incluso la presencia del empresario fúnebre, Iván Martínez, quien no entregó mayores detalles de la celebración en sus redes sociales.

Además, cabe destacar que Meily tampoco publicó contenido en su cuenta de Instagram que hiciera alusión a que estaba dentro de la celebración. Desde aquel entonces, Nano no ha vuelto a publicar registros.

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