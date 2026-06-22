“¿Vo’ soy…?”: Revelan presunta conversación donde Nano Calderón arremete contra seguidora por defender a Rebeca Naranjo

La internauta le habría escrito a Calderón: “Deja en paz a la Rebe y sé feliz”.

Este domingo, Nano Calderón rompió el silencio y presuntamente le respondió a una usuaria que lo increpó por el término de su relación con Rebeca Naranjo.

Esto, luego de que la empresaria hiciera alusión en los últimos días a que Calderón estaría contratando hackers para cerrar sus cuentas de Instagram.





¿Qué dijo Nano Calderón?

Es por ello que el portal Infama reveló una captura de pantalla que les llegó, donde una usuaria increpa a Nano: “Deja en paz a la Rebe y sé feliz”, menciona.

Al respecto, Calderón presuntamente le contesta: “Amiga ¿Vo’ soy h… o naciste ayer? Para creer que, tras meses de haber terminado, yo ando pendiente de una ex y de cerrarle redes”.

La fotografía que aparece en dicha conversación sí corresponde a la imagen de perfil de Nano en Instagram.

La situación escaló durante el fin de semana, luego de que Rebeca acusara que la cuenta de su tienda fue cerrada.

Esto ocurrió tras el viaje de Nano a Colombia, donde celebró el cumpleaños de quien sería su nueva pareja, Meily Flandorffer.

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