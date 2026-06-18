“Estaba consiguiendo cuentas hackers”: Rebeca Naranjo causa polémica por mensajes en redes tras quiebre con Nano Calderón

La cuenta de Instagram de Rebeca ha sido cerrada en múltiples ocasiones desde el quiebre sentimental con Nano.

Durante la última semana, Rebeca Naranjo encendió las alarmas en redes sociales debido a una serie de publicaciones donde alude al quiebre sentimental con Nano Calderón.

Esto, luego de que sus cuentas de Instagram fuesen cerradas en múltiples ocasiones desde que la relación terminó.





¿Qué dijo Rebeca Naranjo?

“Rebeca, háblame, te envío mi número, el… estaba tratando de conseguir cuentas hackers”, dice un presunto mensaje que la joven habría recibido.

Naranjo compartió la captura de pantalla y comentó: “Más rápido se descubre a un mentiroso que a un ladrón. Aunque le hayas eliminado el mensaje pidiendo el dato de hackers, ya me avisaron”.

En esa misma línea, agregó: “Recuerda: cuando te ganes el cariño de la gente por ser tú, siempre te dirán la verdad a ti y contra eso no se puede”.

Luego, en otra oportunidad, a la empresaria le preguntaron si se encontraba en paz y ella respondió afirmativamente: “Solo esperando que la justicia haga lo suyo una vez en su vida, al menos”, en alusión a la batalla legal que atraviesa por la extorsión por un presunto video íntimo.

“Jamás dejes de ser tú por estar con nada, ni nadie, ni mucho menos intentes reparar daños que tú no hiciste. Que debes soltar, aunque te hayan defendido de algo”, aconsejó Rebe a otra seguidora.

Dado que estas publicaciones fueron compartidas en sus historias, ya no se encuentran disponibles, pero fueron recopiladas por la cuenta de Instagram “tiayuta”.

Además, en la sección de compartidos también tiene nuevos posteos donde hace alusión al quiebre con Nano Calderón.

“Ya no tengo espacio en mi celular, pero tampoco voy a borrar las capturas y fotos donde te puedo funar en cualquier momento”, compartió Naranjo.

Además, en esta sección de su perfil suele referirse a las relaciones narcisistas y las infidelidades. Esto, luego de que Nano fuese vinculado a la modelo colombiana Meily Flandorffer.

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