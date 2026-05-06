“La que es del pueblo y para el pueblo”: Las polémicas publicaciones entre Rebeca Naranjo y la nueva pareja de Nano Calderón

“Aquello que hoy criticas, mañana te toca comprenderlo desde tu propia experiencia”, sentenció Meily, quien fue sindicada como la nueva pareja de Nano Calderón.

Este miércoles, Meily Flandorffer, quien fue sindicada como la nueva pareja de Nano Calderón, publicó un potente mensaje en redes sociales y causó revuelo entre los internautas.

Esto, minutos después de que reflotara una presunta publicación de Rebeca Naranjo, la expareja de Nano, con duras declaraciones.





¿Qué fue lo que pasó?

El portal de farándula Infama publicó una presunta publicación de Rebeca Naranjo con un mensaje que menciona: “El karma de un mujeriego siempre será quedarse con la que es del pueblo y para el pueblo”.

En esa misma línea, agrega: “Y para variar, todavía de padrastro”.

Minutos más tarde, Meily publicó en su cuenta de Instagram: “Hay que tener mucho cuidado con las palabras y con la forma en que se juzga a los demás porque la vida da vueltas”.

“Y muchas veces, aquello que hoy criticas, mañana te toca comprenderlo desde tu propia experiencia”, advirtió la influencer.

Momentos después publicó una tarjeta de felicitaciones por el Día de la Madre, confirmando que tiene una hija: “Desde ya empezamos con los regalos”, comentó.

La situación fue tomada por algunos internautas como indirectas entre ambas, dado que el fin de semana, Nano Calderón habría publicado una fotografía besando a Meily en un ascensor, lo que confirmaría el quiebre con Rebeca.

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