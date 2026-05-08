08/ 05/ 2026 22:03

Súper chilenos: Matrimonio mantiene cancha de fútbol para que niños jueguen gratis

En medio de una realidad difícil y donde muchas veces los sueños parecen estar cuesta arriba, existe un matrimonio en Lo Espejo que decidió dedicar su vida a proteger la niñez a través del deporte. Con esfuerzo, cariño y recursos que muchas veces salen de sus propios bolsillos, mantienen una cancha donde decenas de niños entrenan gratis, y más allá del fútbol, encuentran esperanza. En Súper Chilenos conocemos la historia de Eduardo y Jani.