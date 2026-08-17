Quique Neira retiró a su hijo del colegio tras delicada denuncia: “Nos vimos forzados”

A través de redes sociales, el cantante chileno explotó contra el establecimiento donde estudiaba el menor de edad. “Tendremos que ver qué hacer con su educación en pleno agosto”, afirmó.

Quique Neira generó varias reacciones en redes sociales tras exponer una delicada situación que afecta a uno de sus hijos y que terminó con una drástica decisión familiar: Sacarlo del colegio en pleno año escolar.

El cantante aseguró que el menor era víctima de constantes problemas con otro estudiante. “Un compañero viene molestando a mi hijo en el colegio desde hace un tiempo”, escribió en un texto publicado en Instagram.

Según relató, al exponer el caso descubrieron que no era una situación aislada. “Lo expusimos y otros apoderados dijeron haber vivido lo mismo con sus hijos”, afirmó.





Neira también cuestionó la respuesta que habría entregado el establecimiento. “Nos quejamos en la escuela y terminamos ‘citados’ a convivencia escolar. El problema somos nosotros. Insólito”, señaló.

“En el fondo, el colegio toma parte por el niño que molesta a sus compañeros”, sostuvo el artista, quien incluso manifestó su molestia porque, según su versión, la víctima terminó siendo cuestionada. “¿Y mi hijo que es víctima tiene que pedir disculpas? Mundo al revés”, escribió.

Quique Neira retiró a su hijo del colegio

Frente a este escenario, el exvocalista de Gondwana decidió retirar al menor del establecimiento. “Nos vimos forzados a sacar al niño del colegio hoy. No voy a esperar a que ocurran agresiones físicas contra mi hijo” , aseguró.

Además, explicó que perdió la confianza en las medidas de protección del recinto educacional. “No tengo garantías de que el colegio proteja a mi hijo”, agregó.

Finalmente, reconoció que ahora deberán resolver cómo continuará la educación del menor. “Tendremos que ver qué hacer con su educación en pleno agosto”, concluyó.

Hasta ahora, el músico no ha revelado el nombre del establecimiento involucrado y el colegio no se ha referido públicamente a la denuncia.