Ivette Vergara rompe el silencio tras quedar en libertad: “No he matado a nadie”
En un acotado punto de prensa, la periodista se defendió al ser formalizada por manejar a 161 km/h por la Costanera Norte. “Por favor, digamos bien las cosas y que esto no sea un show mediático”, afirmó.
Ivette Vergara rompió el silencio tras salir del Centro de Justicia de Santiago, donde se desarrolló su formalización al ser detenida por el delito de conducción temeraria.
En un acotado punto de prensa, la periodista se defendió al quedar apercibida por desplazarse a 161 km/h por la Costanera Norte, superando ampliamente la velocidad máxima de 100 km/h.
“Voy a hablar brevemente porque están diciendo cosas que no son”, partió diciendo. “No voy a juicio. No sé si ustedes saben que hay una nueva ley que, sobre los 60 km/h de la velocidad máxima, cualquiera de ustedes que me diga que no ha andado por la Costanera Norte a más de 100 kilómetros por hora”, agregó.
“No me eximo de la responsabilidad (…) Yo no he matado a nadie, no he atropellado a nadie. Así que, por favor, tengamos un poquito de respeto“, señaló.
Consultada sobre a cuánta velocidad iba, ella respondió: “A 161 y 160 es la norma. O sea, un kilómetro”.
“¿Estás consciente de que eso es un peligro y un delito?”, le preguntaron. “Por supuesto que sí, y me hago cargo. No, es una falta dentro de un delito. Entonces, por favor, digamos bien las cosas y que esto no sea un show mediático“, añadió.
“Contar cosas que no son es grave. Yo también soy periodista, entonces, por favor, hagamos un trabajo como corresponde, es lo único que les pido“, cerró la comunicadora.