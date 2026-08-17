“Que eres problemática”: Acusan a Naya Fácil de no cumplir con compromiso laboral pagado y hubo una tensa discusión

Una tienda acusa haberle pagado $55.000 por publicidad a la influencer y, tras exponer conversaciones donde mantienen una tensa discusión, Naya le devolvió el dinero.

Este domingo, una tienda virtual acusó a Naya Fácil de no cumplir con una publicidad que ya había sido pagada.

La presunta víctima aseguró que esperó por semanas a que la influencer subiera el contenido y, tras viralizarse, habría mantenido una tensa discusión con Naya, quien terminó devolviendo el dinero.





¿Qué pasó con Naya Fácil?

A través de la cuenta de Instagram, Tia Yuta, esta persona acusó a Naya señalando: “El 1 de agosto le transferí y jamás me hizo la promo, nunca más me contestó”.

En esa misma línea, aseguró que Naya sí publicitó otras tiendas, pero luego “se fue de viaje y no le hablé esos días, pero pensé que volviendo contestaría y nada”.

Esta persona aseguró que comentó las fotografías de Instagram de Naya con el reclamo, pero ella los habría borrado al ver que se estaban masificando.

“Hola, sí, deme sus datos para la devolución”, dijo la influencer a través de mensajes, a lo que la presunta víctima expuso: “Ni una disculpa mínimo, qué lata (…) qué mina más penca”.

Según las conversaciones, Naya enfureció y respondió: “Que eres problemática, señora, se le realizó su devolución ¿Quieres lograr la publicidad gratis? Porque si es así, te subo funándote también a mi perfil”.

Además, agregó: “Claro, qué fácil es funar por tonteras, cuando tienes la plata de vuelta como corresponde”.

“Deja de ser tan víctima, ojalá hubieras respondido así cuando te transferí, rapidito”, contestó esta persona.

Finalmente, el testimonio de esta mujer, cuyo nombre sería Catalina, se viralizó rápidamente en redes sociales, pero Naya no se ha referido al tema.

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