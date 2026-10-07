“Me doy cuenta que…”: Cote López desclasificó pelea con Luis Jiménez en Qatar y lanzó crítica a Gala Caldirola

La empresaria criticó la exposición de menores de edad en este conflicto mediático y reveló la razón por la cual peleaba constantemente con Luis en Qatar.

Este miércoles, Cote López se sinceró sobre la infidelidad con Luis Jiménez y aclaró partes de la historia que no se habían dado a conocer.

La empresaria rompió en llanto y, tras admitir que cometió un error, arremetió contra Gala Caldirola por la exposición de sus trillizas en común con Jiménez.





¿Qué dijo Coté López?

La empresaria estuvo presente en el programa de Pamela Díaz en YouTube “Hoy es Hoy”, donde sus dichos provocaron revuelo tras admitir cosas como que no iba a volver a hablar con Luis Jiménez.

En ese contexto, a través de 18 historias en su cuenta de Instagram, López revivió lo sucedido en Qatar, cuando le contó a Gala sobre la infidelidad y las reacciones posteriores.

“¿Cómo no se aburren? ¿Cómo tanto? Todo el mundo mandándome todas las noticias que salen de mí”, comenzó diciendo Cote.

En esa misma línea, admitió: “Ya sé lo que hice, no me lo tienen que repetir mil veces. La c…, sí, me junté con mi exmarido cuando él recién estaba conociendo a la Gala; ni días llevaba. Yo estaba para la caga porque había terminado mi pololeo, estaba llorando por otras cosas también y se dio. No pensaba en volver, no pensaba en nada”.

Luego, López confesó que se arrepintió y reveló: “Mentiría si les digo que pensé en que él estaba con alguien, porque para mí era Luis; siempre está con una, con otra y duraba una semana y otra semana”.

Respecto de las peleas que mantenía con Luis, Cote expuso que “estando allá me doy cuenta que Luis iba a pagar colegios y todo lo que no había pagado de las niñas y que yo todo el rato le decía: ‘No te preocupes, yo lo veo’, porque pensaba que no tenía”.

Dentro del enojo por la pelea, la empresaria detalló que lo amenazó con contarle a Gala, pero le dio la oportunidad de que él lo hiciera, a lo que Jiménez habría contestado: “No, cuéntalo, si siempre supe que no ibas a hacer”.

“Me entra toda la rabia y digo: ‘¿Este tal por cual viene a decir siempre ‘supe que lo iba a hacer’ cuando yo le he tapado la vida?'”, arremetió López.

Cote rompió en llanto al recordar el sufrimiento de su familia durante ese periodo y los mensajes que recibieron sus hijas, quienes son menores de edad.

“Si tengo algo que recriminarle a Gala es que yo, María José López, si me hubiera pasado eso a mí, yo jamás hubiese expuesto a su hija a que pasara por eso si su hija tenía 16 años, porque ella ha repetido muchas veces que quiere mucho a mis hijas, lo siguió diciendo después de las entrevistas, pero ¿pensó en algún minuto en mis hijas cuando se sentó ahí a contar todo?”, sentenció.

La empresaria también criticó que Gala no arremetiera contra Luis Jiménez de la misma manera en que lo hizo con ella y luego agregó: “Yo, como mamá, no se lo hacía a ella, así que no sé si eres tan sorora en esa parte”.

“Yo no ando diciendo que soy sorora por la vida; si no he sido sorora, ¿con qué cara voy a decir que soy sorora si hice esto? Por último, sé lo que soy, soy lo que ven; me mando c…, no hago nada bien, pero no me hago la h…”, aseguró López.

Finalmente, pidió que no le mandaran más cosas relacionadas con este tema y concluyó: “Llevo trabajando todo el día porque a mí no me pagaron en Primer Plano, a mí no me pagaron en ningún programa; yo trabajo”,

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