Tras infidelidad de Luis Jiménez: Cote López confirmó relación con destacado futbolista brasileño que “le regaló un anillo”
La empresaria aseguró que recibió múltiples obsequios durante su relación, pero los devolvió cuando se acabó el amor.
Este lunes, Cote López reapareció en pantalla y confirmó haber tenido una relación amorosa con un reconocido futbolista brasileño.
La empresaria estuvo en el programa Hoy es Hoy de Pamela Díaz y destapó una infidelidad de Luis Jiménez hace años.
Cote López confiesa romance con reconocido futbolista
“Yo tenía un amor platónico (…) Es muy conocido a nivel mundial. Amiga, ¿quién te regaló un anillo?”, mencionó Pamela.
Cote, entre risas, aclaró: “Ya, pero ese fue mi pareja”, mientras que Pamela agregó: “A mí desde chica me gustaba un futbolista (…) No es bonito. Es de Brasil. A mí me gustaba él, que te regaló un anillo”.
Luego, Chiqui Aguayo comenzó a mencionar nombres de futbolistas brasileños que empezaran con “R” y ambas confirmaron que se trata de Ronaldinho Gaúcho.
López expuso que el deportista le regaló muchas cosas a lo largo de su relación, pero todas las devolvió y comentó que en ese periodo estaba soltera.
“Yo estaba separada (…) Ahí había hecho un cese de convivencia porque Luis (Jiménez) me había c… acá (Chile)”, comentó.
Acto seguido, Pamela Díaz precisó: “Yo tenía un amor platónico y después yo me entero, un tiempo después, que ese amor platónico le regaló un anillo a Cote López”.
Por su parte, la empresaria comentó que “a mí todos me han pedido matrimonio”; sin embargo, no aceptó el anillo del futbolista: “No, me regaló algo más grande todavía. No lo voy a contar”, cerró.