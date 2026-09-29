¿Abordará la infidelidad con Luis Jiménez? Cote López reconoció que su nuevo libro “tiene mucha realidad” y reveló detalles

La descripción del último libro detalla: “Izabella lo tiene todo: una familia, una hija, una carrera y una vida que millones de personas observan desde afuera”, dando luces de lo que se hablará.

Este martes, Cote López se sinceró sobre el estreno de su sexto libro: “La versión que inventaron de mí”, el cual fue escrito en cuatro días.

Al respecto, el nombre del libro encendió las alarmas entre los internautas por las consecuencias que trajo el polémico “Qatargate” en su imagen pública y Cote confesó que sí hay partes basadas en hechos reales.





¿El libro de Cote López está basado en hechos reales?

A través de su cuenta de Instagram, una usuaria le preguntó a Cote: “¿Nos daremos cuenta en qué partes estás hablando de tu vida? ¿Es necesario leerlos todos para entender?”.

Al respecto, López contestó: “Todos los libros fueron invento, pero este último sí tiene realidad y sí se van a dar cuenta”.

En esa misma línea, precisó: “Obviamente, no va a ser idéntico porque hay que llevarlo a estos personajes, pero tiene mucha realidad” .

Luego, otra usuaria consultó: “Ya dijiste que tenía partes de ti, pero sinceramente: ¿Es sobre ti?”.

“Este es el único libro que tiene un pedacito de historia mía que está, obviamente, difuminada con la historia de Izabella y Thomas, pero tienen que leerlo”, explicó.

Cote López cuenta con seis libros que conforman una saga, es decir, distintas ediciones que están conectadas por una misma trama.

Para ello, López volvió a imprimir los libros para ser recomercializados y se leen en este orden: “Tú tampoco eras para mí”, “Discúlpame, fue un error”, “Hasta que la muerte nos separe”, “Explicit”, “Separados” y “La versión que inventaron de mí”.

¿De qué se tratará el último libro de Cote López?

Respecto de este último, la descripción señala: “Izabella lo tiene todo: una familia, una hija, una carrera y una vida que millones de personas observan desde afuera”.

“Pero detrás de las fotografías perfectas, las entrevistas y las sonrisas frente a las cámaras, existe una mujer que lucha por sostener una vida que comienza a desmoronarse. Un error. Una decisión. Un secreto”, lo que alude a su propia vida.

Todo esto tras la infidelidad que protagonizó recientemente con Luis Jiménez, quien se encontraba en una relación que tenía planes de matrimonio junto a Gala Caldirola.

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